بنا به اعلام روابط عمومی سپاه شهرستان پردیس، دستگیری تیم مسلح عملیاتی نفاق در پی اقدامات ضدامنیتی در استان تهران و البرز ، در شهرستان پردیس به وقوع پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام روابط عمومی سپاه شهرستان پردیس. با رصد اطلاعاتی و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات شهرستان پردیس تیم عملیاتی مرتبط با نفاق که ضمن شبکه سازی اقدام به حمله به بیش از ۱۰ مرکز دولتی ، امنیتی و نظامی در استان های تهران و البرز نموده بودند در شهرستان پردیس دستگیر شدند.

این افراد با شبکه سازی و اقدامات ضد امنیتی اخیرا درصدد تامین مواد اولیه جهت ساخت بمب های دست ساز جهت سوء قصد به جان شهروندان و ایجاد ناامنی بودند که با اشراف و اقدام بموقع سازمان اطلاعات شهرستان پردیس ناکام ماندند .

هموطنان گرامی در صورت اطلاع از فعالیت مجرمانه و انجام اقدامات ضد امنیتی مراتب را سریعاً به شماره 114 ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه اطلاع دهند.