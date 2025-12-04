پخش زنده
استاندار زنجان بر نقش راهبردی زنجان در شبکه حملونقل کشور و اهمیت شتاببخشی به طرحهای عمرانی و زیرساختی تأکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه استان در محورهای مواصلاتی کشور گفت:استان زنجان به دلیل قرارگیری در کریدور راه ابریشم و نقشآفرینی مؤثر در شبکه حملونقل، سهم مهمی در اقتصاد ملی دارد و حضور وزیر راه و شهرسازی فرصت ارزشمندی برای هماهنگی و تسریع طرحهای اولویتدار استان است.
وی افزود: در دولت چهاردهم تلاش شده است فعالیتهای عمرانی استان بر مبنای برنامهمحوری، همسویی با اسناد بالادستی و نگاه آیندهنگر پیش برده شود تا زیرساختهای توسعهای استان به شکلی هدفمند و پایدار تقویت شود.
استاندار زنجان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن عنوان کرد: بیش از ۴ هزارو ۷۵۰ واحد مسکن روستایی در مناطق مختلف استان احداث و افتتاح شده که از این تعداد، ۸۴۵ واحد در شهرستان خدابنده و ۵۹۳ واحد در سایر مناطق استان قرار دارد. این اقدام گام مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستایی و تثبیت جمعیت در مناطق کمتر برخوردار است.
صادقیگفت: احداث و بهسازی محورهای ارتباطی، ایمنسازی جادهها و حذف نقاط حادثهخیز از مهمترین اولویتهای استان بوده و مجموعهای از طرحها در این حوزه آماده بهرهبرداری است. اجرای این طرحها علاوه بر افزایش امنیت تردد، نقش مؤثری در تسهیل حملونقل و رونق اقتصادی استان دارد.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به تکمیل ظرفیتهای حوزه حملونقل ریلی گفت: زنجان از ظرفیت مطلوبی در زمینه حمل بار و جابهجایی مسافر برخوردار است و بررسی احداث بندر خشک به عنوان یک پروژه راهبردی در دستور کار استان قرار گرفته است. این طرح میتواند زنجان را به یکی از قطبهای مهم لجستیک کشور تبدیل کند.
وی با تأکید بر اهمیت کاهش حوادث جادهای گفت: بهبود زیرساختها و اجرای طرحهای ایمنیمحور موجب شده استان زنجان در شاخص کاهش تصادفات به وضعیت مطلوبتری برسد و با حمایتهای وزارتخانه، این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
صادقی در پایان تصریح کرد: هدف اصلی دولت، ارتقای امنیت، رفاه و کیفیت زندگی مردم است و استان زنجان با برخورداری از ظرفیتهای لجستیکی، صنعتی و انسانی، آماده جهش در مسیر توسعه پایدار است.