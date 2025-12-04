به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در پی پخش مستندی درباره وضعیت نامطلوب اردوگاه‌های نگهداری از پناهندگان در انگلیس، وزارت کشور در انگلیس بررسی در این باره را آغاز کرد و اکنون گزارش این مطالعه، منتشر شده است.

روزنامه گاردین نوشت بر اساس گزارش هیئت نظارت مستقل، در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۸ حادثه جدی فقط در اردوگاه مهاجرت در نزدیکی فرودگاه "گتویک" در جنوب غربی لندن روی داد که این میزان در سال ۲۰۲۳، چهار مورد بود.

به نوشته گاردین، حادثه جدی شامل تظاهرات بزرگ و خودکشی است. گاردین نوشت براساس این گزارش، ۱۲ بار، گروه ملی واکنش تاکتیکی، یک واحد تخصصی برای رسیدگی به اعتراضات و سایر مشکلات جدی، برای سرکوب بی نظمی فراخوانده شد.

براساس این گزارش که امروز پنجشنبه منتشر شد،این اردوگاه پناهندگان نسبت به سال‌های گذشته "بی‌ثبات و ناامن تر" شده است.

روزنامه گاردین نوشت این گزارش همچنین نشان داد که ۲۲ افسر شرکت حفاظتی "سرکو " به اتهام سوء رفتار جدی در اردوگاه‌های تحت نظر وزارت کشور بازجویی و برای بررسی به واحد استاندارد‌های حرفه‌ای وزارت کشور ارجاع شدند.

به نوشته این روزنامه، این واحد به تخلفات جدی رسیدگی می‌کند و فقط مهم‌ترین شکایات مانند اتهام‌هایی همچون حمله یا نژادپرستی به آن جا ارجاع می‌شود.

گاردین نوشت در گزارش بررسی وضعیت اردوگاه‌های پناهندگان در انگلیس آمده است که هزاران مرد در معرض آثار مخرب بازداشت ظاهراً بی هدف قرار گرفته‌اند و مواردی از رفتار‌های ارعاب‌آمیز، غیرانسانی، استفاده غیر لازم از زور و بی‌احترامی نسبت به مردان بازداشت شده در اردوگاه ها، از جمله در اردوگاه همجوار با فرودگاه "گتویک" دیده می‌شود.