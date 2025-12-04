پخش زنده
مرحله عملیاتی رزمایش سهند ۲۰۲۵ از صبح امروز به میزبانی ایران در شمال غرب کشور برگزار شد؛ رزمایشی که در آن نظامیان نخبه کشورهای سازمان همکاریهای شانگهای حضور داشتند تا توان نظامی خود را در مواجهه با تروریسم به نمایش بگذارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حضور نمایندگانی از ارتشهای قدرتمند جهانی همچون چین، روسیه، هند و پاکستان در کنار نیروهای مسلح پرتوان ایران در این رزمایش نشان میدهد کشورمان به خوبی توانسته قدرتهای مطرح نظامی را گرد هم آورد و مهر باطلی به ادعای دشمنان که تلاش دارند ایران را کشوری منزوی نشان دهند، بزند.
اما نکته حائز اهمیتی که برگزاری این رزمایش دارد تداوم همکاریهای ایران با کشورهای چین و روسیه در حوزه دفاعی است که تنها بخشی از تعاملات دیرینه ایران با این کشورها را در زمینه همکاریهای دفاعی است.
به گونهای که آبهای شمال اقیانوس هند در سالهای گذشته با برگزاری رزمایش "مرکب کمربند امنیت دریایی " به میزبانی نیروی دریایی ارتش و مشارکت نیروی دریایی سپاه شاهد این همکاریها بوده؛ این موضع نشان میدهد سه کشور ایران، چین و روسیه برای مبارزه با تروریسم دریایی و تامین امنیت دریایی همکاریهای لازم را انجام میدهند و تبادل اطلاعات و همکاری نظامی میان این کشورها محدودیتی ندارد.
برگزاری رزمایش سهند ۲۰۲۵ با مشارکت کشورهای عضو پیمان شانگهای و حضور آنها در ایران پیامهای بسیاری مهمی برای دولتهای متخاصم و حامی تروریسم در منطقه و جهان دارد و نشان دهنده آن است که ایران به عنوان یک قدرت بین المللی در حال ارتقاء قدرت نظامی خود است، برای مقابله با تروریسم بیش از گذشته آماده است و هیچ گونه تهدیدی نمیتواند مانع از پیشرفت ایران و همکاری این کشور در حوزه دفاعی با سایر کشورها باشد.
نویسنده: اسما آزادفر