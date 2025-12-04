پخش زنده
جراحی پیچیده تومور مهاجم فک با استفاده از فناوری ایرانی برای اولین بار در لرستان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در یک دستاورد بزرگ پزشکی، برای اولین بار در استان، جراحی پیچیده تومور مهاجم فک با استفاده از پیشرفتهترین فناوری پرینت سه بعدی بومی در بیمارستان شهید چمران بروجرد انجام شد.
تیم جراحی به سرپرستی دکتر شهریار بشیری، جراح جوان بروجردی، بخش تخریبشده فک بیمار را برداشته و با پروتز تیتانیوم سازگار با بدن به کمک پرینت سهبعدی ساخت ایران آن را جایگزین کردند.
این فناوری که پیشتر در انحصار چند کشور اروپایی و آمریکا با هزینههای بسیار بالا بود، اکنون در داخل کشور با قیمتی به مراتب کمتر تولید شده و نمونهای از خودکفایی پزشکی و خدمترسانی مقرونبهصرفه با کیفیت جهانی است.