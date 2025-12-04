پخش زنده
تیم فوتبال پیکان در هفته دوازدهم لیگ برتر با یک گل از سد میزبانش گل گهر سیرجان گذشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای گلگهر سیرجان و پیکان تهران در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهید حاج قاسم سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که در پایان پیکان با یک گل به پیروزی رسید.
تنها گل این بازی را سجاد جعفری در دقیقه ۴۴ از روی نقطه پنالتی وارد دروازه گلگهر کرد تا تیم پیکان ۱۴ امتیازی شود و به رده دهم جدول لیگ برتر صعود کند. گلگهر نیز با تحمل چهارمین شکستش با ۱۶ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت.