همزمان با سالروز وفات حضرتام البنین (س) مادر بزرگوار حضرت ابولفضل العباس علیه السلام از مادران صبور و همسران فداکار شهدای استان تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار فاضل دادگر فرمانده انتظامی استان گلستان با مادر شهید سید شجاع احمدی دیدار و از ایشان تجلیل کرد.
در شهرستان آق قلا هم از مادر شهید مفقودالاثر حسین یعقوبی در روستای عطاآباد شهرستان آققلا با حضور حجتالاسلام مرتضی یعقوبی، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه آققلا تجلیل شد.
حجتالاسلام یعقوبی در این دیداربا گرامیداشت جایگاه مادران شهدا، اظهار کرد:مادران شهدا چراغهای هدایت و الگوهای بیبدیل ایثار و صبر هستند. آرامش و امنیت امروز کشور، نتیجه خون پاک شهدا و استقامت مادرانی است که در راه خدا از عزیزترین سرمایههای خود گذشتند.
مادر شهید یعقوبی نیز افزود:افتخار میکنم فرزندم را در مسیر دفاع از اسلام و میهن تقدیم کردهام. امید ما این است که نسلهای امروز و فردا راه شهدا را زنده نگه دارند و ارزشهای انقلاب حفظ شود
در پایان این دیدار با اهدای لوح سپاس و هدایا از صبر، ایثار و مجاهدت خانواده این شهید مفقودالاثر تجلیل شد.