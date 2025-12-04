احداث ۴۰ چمن مصنوعی در آذربایجان شرقی
مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از احداث ۴۰ چمن مصنوعی تا دهه فجر امسال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، مقصودی در ملکان گفت:اکثر چمنهای ورزشی در نقاط مختلف آذربایجان شرقی به بهره برداری رسیده و چند چمن دیگر تا دهه فجر امسال آماده بهره برداری میشوند.
وی اعتبار هزینه شده برای این طرح ها را بیش از یک هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود:پنج چمن مصنوعی هم در روستاهای قره چال، مبارک شهر، روستای آروق، شهر ملکان و شهر لیلان با اعتبار بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهند رسید.
نقی محمدی فرماندار ملکان نیز از آمادگی این شهرستان برای آماده سازی و اهدای زمین برای ایجاد چمن مصنوعی خبر داد و گفت:مردم روستاهای این شهرستان آماده واگذاری زمین در این زمینه هستند.
محمدی افزود:برای آماده سازی ایجاد چمن مصنوعی از طرف اهالی روستا بیش از ۲۰ میلیارد ریال هزینه میشود.