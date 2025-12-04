تصویب اجرای تصفیه خانه فاضلاب مدرن شهری هشترود
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت:اجرای تصفیه خانه فاضلاب مدرن شهری هشترود در آب و فاضلاب کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرامرز شهسواری گفت: طرح تصفیهخانه فاضلاب شهر هشترود که پس از چندین دهه انتظار اجرای آن در آب و فاضلاب کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است برای ورود به مرحله عملیاتی نیازمند نهایی شدن ماده ۵۶ میباشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر تسریع روند این ماده و آغاز عملیات اجرایی پروژه گفت: این پروژه یکی از مطالبات دیرینه مردم هشترود بوده و اجرای آن نقش مهمی در بهبود شرایط زیستمحیطی و توسعه زیرساختهای شهری خواهد داشت.
وی افزود: متاسفانه هم اکنون فاضلابهای سطح شهر هشترود به ۲ رودخانه سراسکند چایی و دامناب چایی که از وسط شهر میگذرد میریزد و این باعث بروز بوی بد و تعفن در فصل تابستان و بروز برخی بیماریها شده و موجب معذب شدن اهالی در حریم این رودخانهها میشود.