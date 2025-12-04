پخش زنده
کارسوق نجوم برای اولین بار در کشور به ابتکار استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، برگزار کننده کارسوق نجوم با بیان اینکه این رویداد برای اولین بار در کشور به صورت ملی و به ابتکار استان یزد برگزار شد گفت: نزدیک به ۲۸۰۰ شرکت کننده در این کارسوق شرکت نمودند.
رفیعی فرد افزود: در دور دوم پانصد نفر، در دور سوم پنجاه نفر انتخاب و در دور بعدی پنج نفر برگزیده شدند که از آنان قدردانی شد.
وی ادامه داد: محورهای این کارسوق دانشهای مرتبط با حوزههای مختلف علم نجوم بود.
رفیعی فرد گفت: کارسوقها این امکان را برای دانش آموزان فراهم میکنند تا در حوزههای مختلف تحقیق و پژوهش نمایند و حوزههای مورد علاقه و متناسب با استعدادهای خود را کشف کنند.