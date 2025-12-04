به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،هفته نخست لیگ برتر تیراندازی با کمان از صبح امروز آغاز شده و در جمع بندی مرحله مقدماتی بیتا عاشق‌زاده کاپیتان تیم موفق شد با رکورد ۳۵۱ در‌ جایگاه نخست قرار گیرد.

تیم مقاومت شهرداری تبریز در مرحله حذفی انفرادی و تیمی عملکردی درخشان داشت و با نتایج ۵ بر ۰ مقابل تیم ایران آرچرز تهران و ۵ بر ۰ برابر تیم رادین به پیروزی رسید.

ترکیب تیم بانوان کامپوند مقاومت شهرداری تبریز شامل بیتا عاشق‌زاده، فرزانه عسگری، سنا پورحسین، حانیه اسلامی، محیا بلالی و سنا شریفی‌تبار است.

اعضای کادر فنی تیم را نیز بهناز مصلحی‌فرد (سرمربی)، حامد فوری و صادق بکتاش به عنوان مربی تشکیل می‌دهند.