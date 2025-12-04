درخشش مقاومت شهرداری تبریز در لیگ برتر تیراندازی با کمان
بانوان مقاومت شهرداری تبریز در آغاز لیگ برتر تیراندازی با کمان خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،هفته نخست لیگ برتر تیراندازی با کمان از صبح امروز آغاز شده و در جمع بندی مرحله مقدماتی بیتا عاشقزاده کاپیتان تیم موفق شد با رکورد ۳۵۱ در جایگاه نخست قرار گیرد.
تیم مقاومت شهرداری تبریز در مرحله حذفی انفرادی و تیمی عملکردی درخشان داشت و با نتایج ۵ بر ۰ مقابل تیم ایران آرچرز تهران و ۵ بر ۰ برابر تیم رادین به پیروزی رسید.
ترکیب تیم بانوان کامپوند مقاومت شهرداری تبریز شامل بیتا عاشقزاده، فرزانه عسگری، سنا پورحسین، حانیه اسلامی، محیا بلالی و سنا شریفیتبار است.
اعضای کادر فنی تیم را نیز بهناز مصلحیفرد (سرمربی)، حامد فوری و صادق بکتاش به عنوان مربی تشکیل میدهند.