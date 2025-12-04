امروز: -
نسخه اصلی
عکس » ورزشی
دریافت تصاویر

فینال بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره)

مرحله نهایی بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) امروز (پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه) در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و با قهرمانی تیم استقلال قم به پایان رسید.
عکاس :حمیدرضا مهربان
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ - ۲۲:۰۶
خبرهای مرتبط

استقلال قم قهرمان لیگ کشتی فرنگی ایران شد

برچسب ها: کشتی ، فرنگی ، جام یادگار امام(ره) ، کشتی فرنگی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 