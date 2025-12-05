به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛اولین پرواز حج عمره لرستان از فرودگاه شهدای خرم‌آباد به سرزمین وحی اعزام شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در آئین بدرقه کاروان های حج عمره استان گفت: برقراری پروازهای مستقیم حج عمره از خرم آباد به مدینه منوره نمونه ی بارز فعال سازی و استفاده ی بهینه از ظرفیت های راکد استان است.

سعید پورعلی افزود: تلاش های استاندار لرستان، مجمع نمایندگان استان سبب شد تا بعد از برگزاری موفق پروازهای حج تمتع از فرودگاه خرم آباد این بار شاهد برقراری پروازهای حج عمره از فرودگاه شهدای خرم آباد به مدینه منوره در جهت رفاه حال زائران هم استانی باشیم.

وی با بیان اینکه تا قبل از برقراری این پروازها زائران حج استان باید به فرودگاه امام خمینی تهران مراجعه و سپس عازم سرزمین وحی می شدند، بیان کرد: با توجه به شرایط سنی تعداد زیادی از زائران و بعد مسافت، این پروازها گام مهمی برای تحقق مطالبات مردمی به شمار می رود.

پورعلی افزود: این پروازها در قالب دو کاروان ۲۳۰ نفره انجام شد و ۱۵ زائر از استان خوزستان هم در این اعزام عمره نشان می دهد امکان استفاده استان های همجوار از این پروازها وجود دارد.

وی با بیان اینکه،این پروازها استمرار خواهد داشت،افزود: بازگشت زائران هم از فرودگاه خرم آباد انجام خواهد شد.

