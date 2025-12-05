استاندار خراسان شمالی گفت: همه دستگاه‌ها باید دراسرع‌وقت زمین مناسب، مسیر‌های دسترسی و زیرساخت‌های لازم را برای اجرای پروژه‌های انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر آماده کنند تا روند توسعه این حوزه تسریع شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در جلسه بررسی و پیگیری پروژه‌های انرژی تجدید پذیر در شهرستان جاجرم گفت: معرفی زمین‌های مستعد به بخش خصوصی یکی از گام‌های مهم در سرعت‌بخشی به روند اجرای پروژه‌ها است و در این خصوص کوتاهی قابل قبول نیست. وی گفت: امروز بخش انرژی با چالش‌های جدی مواجه است و اگر اقدامات جهادی انجام نشود، در سال‌های آینده با مشکلات مضاعف روبه‌رو خواهیم شد.

بهمن نوری افزود: همه دستگاه‌ها موظفند در اسرع وقت زمین مناسب، مسیر‌های دسترسی و زیرساخت‌های لازم را برای اجرای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید از نگاه‌های سلبی و مانع‌تراشی در مقابل سرمایه‌گذاران پرهیز کنند و هر مجموعه‌ای که همکاری نکند، در حوزه مسئولیت‌پذیری دچار ضعف است.

وی خاطرنشان کرد: ما بدهکار مردم هستیم و هیچ توجیهی برای عقب‌ماندن از مسیر توسعه پذیرفته نیست.

استاندار خراسان شمالی گفت: اشتغال‌زایی، افزایش درآمد‌های ارزی و تقویت امنیت انرژی کشور از مهم‌ترین دستاورد‌های این حوزه است.

بهمن نوری در بازدید از جاده جنگل گلستان از بهره برداری ۱۲ کیلومتر از محور بجنورد- جنگل گلستان تا دهه فجر امسال خبر داد.