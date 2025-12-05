به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با اجرای طرح مهر درمان در مراکز درمانی فارس، با هدف ارتقای سلامت و دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی، بیش از ۱۶۰ نفر از خدمات تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان بهره مند شدند.

در این طرح متخصصان قلب و عروق، جراح مغز و اعصاب، روانپزشک، چشم پزشک، زنان و زایمان، اطفال، ارتوپدی و جراح عمومی به بیماران خدمات رسانی کردند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.