سه نماینده کشورمان در پایان چهارمین و آخرین روز مسابقات بینالمللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ، در رتبههای ۴۷،۴۶ و ۴۸ قرار گرفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان چهارمین و آخرین روز مسابقات بینالمللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در پیست سولدا ایتالیا برگزار شد، محمد کیادربندسری با اختلاف زمان ۱۰:۰۲ در رتبه ۴۶، محمد ساوه شمشکی با اختلاف زمان ۱۰:۰۴ در رتبه ۴۷ و سید مرتضی جعفری با اختلاف زمان ۱۰:۰۵ در رتبه ۴۸ قرار گرفتند.
این رقابتها ۱۰ تا ۱۳ آذر در رشتههای مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ برگزار شد و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آمادهسازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا بود.
هدایت تیم ملی بر عهده باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیاشمشکی (مربی تیم ملی) بود.