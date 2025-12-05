سه نماینده کشورمان در پایان چهارمین و آخرین روز مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ، در رتبه‌های ۴۷،۴۶ و ۴۸ قرار گرفتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان چهارمین و آخرین روز مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در پیست سولدا ایتالیا برگزار شد، محمد کیادربندسری با اختلاف زمان ۱۰:۰۲ در رتبه ۴۶، محمد ساوه شمشکی با اختلاف زمان ۱۰:۰۴ در رتبه ۴۷ و سید مرتضی جعفری با اختلاف زمان ۱۰:۰۵ در رتبه ۴۸ قرار گرفتند.

این رقابت‌ها ۱۰ تا ۱۳ آذر در رشته‌های مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ برگزار شد و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آماده‌سازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا بود.

هدایت تیم ملی بر عهده باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیاشمشکی (مربی تیم ملی) بود.