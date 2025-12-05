پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: امسال مقدار ۹۸۰ تن انواع کود یارانهای میان کشاورزان مراغه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نادر نقیلی افزود: این مقدار کود شامل ۹۰۰ تن کود ازت ۱۰ تن کود فسفات و ۷۰ تن کود پتاس است و هدف از توزیع کود ارتقای تولید محصولات زراعی و باغی برای رفع نیاز کشاورزان است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت کاربرد درست کودهای شیمیایی و با رعایت توازن استفاده از کودهای ازت، فسفات و پتاس نسبت به نیاز گیاه، میتوان شاهد بهبود محصولات کشاورزی شد.
امسال در شهرستان مراغه حدود ۳۵ هزار از اراضی زیرکشت گندم و دیگر محصولات زراعی رفته است.