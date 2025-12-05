به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی تیم استقلال قم ۸ بر ۲ از سد نفت و گاز زاگرس جنوب نماینده استان فارس گذشت و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی کشور، نفت و گاز زاگرس جنوبی فارس مقابل رعد پدافند ارتش ۶ بر ۴ به پیروزی رسید و به دیدار پایانی راه یافته بود.

نفرات تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی فارس را علیرضا امیری، امیررضا ده بزرگی، محمدمهدی غلامپور، محمدکمالی، امید بهمنی، امیر کاویانی، محمدرضا مختاری، محمدحسین استاد محمد معمار، امیررضا اکبری و محمدکاظمی تشکیل دادند.

استقلال قم ۸ _ نفت و گاز زاگرس جنوبی ۲

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۸_ علیرضا امیری صفر

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی ۳_ حسین جاویدی ۱،

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۷_ میثم دلخانی ۲،

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد ۹_ محمد کمالی صفر

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی ۱۰_ امید بهمنی ۱،

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۱_ امین کاویانی نژاد ۲،

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۱_ محمدرضا مختاری ۳،

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۸_ محمدحسین استاد محمد معمار ۲،

۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۷ _ مهدی بالی ۱،

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸ _ محمد کاظمی صفر