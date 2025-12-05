سرپرست اداره‌کل غله مازندران از تخصیص ۵۵۰ تن برنج سفید نیم‌پز هندی به استان خبر داد و گفت: توزیع این سهمیه تنظیم‌بازاری بین خریداران معرفی‌شده تا پایان دی‌ماه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تخصیص ۵۵۰ تن برنج سفید نیم‌پز دانه‌بلند هندی به استان خبر داد و گفت: توزیع این محموله تا پایان دی‌ماه انجام خواهد شد.

سید محمد جعفری با اعلام این خبر افزود: این سهمیه با پیگیری‌های استاندار مازندران و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تنظیم بازار، با مجوز شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تأمین نیاز خانوارهای استان فراهم شده است.

وی با اشاره به عرضه این محصول مطابق نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار گفت: کیسه‌های برنج در انبارهای تحت پوشش اداره‌کل غله استان ذخیره‌سازی شده و عرضه آن پس از تأیید کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار استان آغاز خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل غله مازندران در مورد نحوه توزیع توضیح داد: فرآیند توزیع با تأیید ستاد تنظیم بازار هر شهرستان و معرفی عاملین خرید توسط مدیریت جهاد کشاورزی همان شهرستان انجام می‌شود و زمان نهایی توزیع سهمیه بین این عاملین تا پایان دی‌ماه است.

جعفری هدف از این اقدام را ایجاد تعادل در بازار برنج و تأمین کالا برای خانوارهای استان عنوان کرد و افزود: نظارت دقیق بر فرآیند توزیع در دستور کار دستگاه‌های نظارتی از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی قرار دارد تا کالا به صورت کامل و عادلانه به دست مصرف‌کننده برسد.

وی در پایان تأکید کرد اداره‌کل غله استان همچون گذشته در راستای تأمین کالاهای اساسی و حمایت از جامعه تلاش کرده و آماده همکاری کامل با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای بهینه این طرح است.