رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس در ماکو گفت: کمکاری و ترک فعل در مدیریت آب و بیتوجهی به ظرفیت رودخانه ارس، میتواند تولید غذا را در کشور با بحران روبهرو کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در جریان سفر اعضای فراکسیون کشاورزی پویا به ماکو، رئیس فراکسیون با اشاره به پروژههای گسترده باغی و زراعی این منطقه، تأکید کرد که کمکاری در مدیریت آب و بیتوجهی به ظرفیت رودخانه ارس، میتواند تولید غذا را در کشور با بحران روبهرو کند.
نشست راهبردی اعضای فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۲ نماینده از اعضای این فراکسیون، معاونان وزیر و مسئولان وزارت کشور و جهاد کشاورزی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و فرمانداران آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
در این جلسه پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، حضور ۱۲ نماینده عضو فراکسیون در ماکو را فرصتی ارزشمند برای بررسی میدانی مسائل استان دانست.
وی پروژههای کشاورزی بازدید شده بویژه پروژههای کشت و صنعت ماهان و باغات پسته و گردو را چشمگیر توصیف کرد و با اشاره به اجرای پروژههای گسترده توسط بخش خصوصی در ماکو گفت: سرمایهگذاری در اراضی باغی و ایجاد باغات مدرن به وسعت ۲۵۰۰ هکتار نقش مهمی در توسعه این منطقه داشته است.
فلسفی در ادامه بر محوریت بخش کشاورزی در توسعه منطقه، تقویت زیرساختهای آبی، زراعی و دامی، استفاده بهینه از ظرفیت آب رودخانه ارس و پیگیری مسائل کشاورزان شمالغرب کشور تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در حالیکه کشاورز و دامدار از تشنگی زمین و دام رنج میبرند، آب رودخانه ارس از دسترس خارج میشود و برنامهریزی جدی لازم است.
فلسفی با تاکید بر اینکه رونق کشاورزی موجب تقویت صنعت، حملونقل، لجستیک و بازرگانی و گردشگری میشود، خواستار توجه ویژه دستگاههای اجرایی به استفاده بهینه از آبهای مرزی و رفع نارساییهای موجود شد.
فلسفی با اشاره به اینکه منابع آبی طی ۳۰ سال گذشته با کاهش از ۴۳۰ به ۳۹۴ میلیارد متر مکعب رسیده است و تنها ۱۰ درصد مصرف آب کشور به شرب، صنعت و فضای سبز اختصاص دارد، تأکید کرد که کمآبی نباید بهانهای برای فشار بر بخش کشاورزی باشد.
رئیس فراکسیون کشاورزی، با اشاره به منفی شدن رشد کشاورزی در سال گذشته، هشدار داد که کمکاری و ترکفعل در مدیریت آب و فشار بر کشاورزی در شرایط تحریم میتواند کشور را به واردات غذا و بحران بکشاند و یادآور شد که با روشهای نوین آبیاری میتوان تولید مطلوب داشت.
وی اظهار داشت: هرگونه کوتاهی دستگاهها در این زمینه از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری خواهد شد.
در پایان مقرر شد، جلسهای ظرف مدت کمتر از یک ماه آینده برای پیگیری مسائل منطقه آزاد بر اساس اختیارات قانونی تشکیل شود.