واژگونی سواری پژوپارس در جاده داراب، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر داراب گفت: در گزارشی از اورژانس مبنی بر واژگونی سواری پژو پارس در کیلومتر ۱۰۱ جاده داراب-بندرعباس، یک گروه از نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

محمود حیدری افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه، به انجام کمک‌های اولیه برای مصدوم حادثه اقدام و سپس وی را به مراکز درمانی منتقل کردند.

رئیس شعبه جمعیت هلال احمر داراب بیان کرد: پیکر فرد جان باخته به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.