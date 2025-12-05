برنامه «کافه مستند»، با پخش مستند «عزیز» و برنامه سینمایی »هفت»، با بررسی جشنواره جهانی فجر، از شبکه های افق و نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «عزیز»، محصول سازمان هنری رسانه ای اوج به کارگردانی مهدیه سادات محور، برای اولین بار از رسانه ملی در برنامه «کافه مستند»، پخش می شود.

پس از نمایش این اثر که برنده جایزه بهترین فیلم مستند شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» شده است، محسن یزدی به عنوان مجری، با کارگردان اثر درباره «زنان و سینمای مستند» گفت‌و‌گو می‌کند. سعید سبحانی به عنوان منتقد نیز در این برنامه حضور دارد.

مستند «عزیز»، روایت پیرزنی ۶۷ ساله است که خانه‌ نیمه مخروبش را آب گرفته و این ماجرا در حالی اتفاق افتاده که او سه بیمار در خانه دارد و عزیز باید یک تنه، تمام سختی‌ها و مشکلات این خانواده را به دوش کشد.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «اولین تجربه با علیرضا زرین‌دست» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی، هر جمعه ساعت ۲۳، از شبکه افق پخش و روز بعد ساعت ۱۴، بازپخش می شود.

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به دو گفتگوی ویژه پیرامون جشنواره جهانی فجر و «سینماحقیقت» اختصاص دارد که با حضور روح‌الله حسینی و محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

میز سینمای ایران به «آقای زالو» اختصاص دارد و جواد طوسی و رضا صدیق به نقد و بررسی این فیلم می‌پردازند.

این قسمت از برنامه دو گفتگوی ویژه با موضوع جشنواره جهانی آنچه گذشت و سینماحقیقت آنچه خواهید دید دارد که باحضور روح‌الله حسینی و محمد حمیدی مقدم دبیران این دو جشنواره برگزار خواهد شد.

امیر قادری و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «راه دیگری نبود» (No other choice) می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت»، به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان، جمعه شب‌ها ساعت ۲۲، از شبکه نمایش پخش می شود.