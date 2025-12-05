پخش زنده
امروز: -
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در سفر به قم و در جریان بازدید از طرحهای نیمه تمام گفت: سازمان برنامه و بودجه تلاش میکند با همکاری دستگاههای اجرایی، پروژههای اولویتدار استان قم در موعد مقرر به سرانجام برسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در سفر به قم، مجموعهای از پروژههای مهم حوزه سلامت، آموزش و آسیبهای اجتماعی را مورد بازدید قرار داد و بر تسریع در تکمیل طرحهای اولویتدار استان تأکید کرد.
محسن نجفیخواه در نخستین برنامه سفر از بیمارستان خاتمالانبیاء بازدید کرد؛ بیمارستانی که فاز نخست آن با ظرفیت ۲۶۱ تخت تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد. او روند پیشرفت پروژه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: خرید خدمات و تکمیل تجهیزات در دستور کار است و تلاش میشود فاز دوم نیز در سال آینده فعال شود.
وی سپس از پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم بازدید کرد و با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی تخصصی در استان اعلام کرد که برای تکمیل این پردیس، ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه استانی و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد تا پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه از اردوگاه دانشآموزی پانزده خرداد بازدید کرد. این اردوگاه به گفته استاندار قم برای تکمیل نهایی به ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در صورت بهرهبرداری میتواند میزبان اردوهای دانشآموزی از سراسر کشور باشد. برنامهریزی شده است این مجموعه طی دو تا سه سال آینده بهطور کامل آماده بهرهبرداری شود.
نجفیخواه همچنین با حضور در مرکز حس خوب، اقدامات سپاه برای کاهش آسیبهای اجتماعی در قم را بررسی کرد. در این طرح مردمیمحور، ۱۶۰ مرکز مهر در مساجد استان فعال شده و کمپ کرامت با ظرفیت هزار معتاد متجاهر مشغول خدماترسانی است. به گفته مسئولان، سه کافه اجتماعی در سطح شهر نیز با رویکرد نشاط اجتماعی راهاندازی شده است.
بازدید از بیمارستان کودکان در حال ساخت، بخش دیگری از برنامههای معاون سازمان برنامه و بودجه بود. این بیمارستان ۲۲۰ تختی که در جوار بیمارستان شهید بهشتی قرار دارد، برای تکمیل به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و به گفته نجفیخواه باید در اولویت تأمین مالی قرار گیرد تا روند ساخت دچار توقف نشود.
بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور نیز از دیگر برنامههای سفر نجفی خواه بود.