به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عبدالحسین گرشاسبی در بازدید میدانی از طرح بند رسوب‌گیر بالادست سد دره امیری به همراه فرماندار دیلم با اشاره به اهمیت کنترل رسوبات و حفاظت خاک، اعلام کرد: که این طرح با هدف افزایش طول عمر سازه اصلی پایین‌دست اجرا شده و عملیات آن در سرشاخه‌های حوزه به مساحت ۱۵ هزار هکتار آغاز شده است.

عبدالحسین گرشاسبی افزود: برای اجرای سازه‌های جدید، توسعه پوشش گیاهی و اجرای سایر طرح‌ها، امسال حدود ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از اعتبارات استانی و ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی در قالب ردیف محرومیت‌زدایی به شهرستان دیلم اختصاص یافته است.

فرماندار دیلم نیز با تأکید بر نقش سازه‌های آبخیزداری در تأمین آب بخش کشاورزی و دامداری، گفت: با اجرای طرح‌های آبخیزداری، امکان مهاجرت معکوس به روستا‌ها فراهم می‌شود و روستا‌ها به روستا‌های مولد تبدیل می‌شوند.

اسماعیل کاظمی افزود: درسال جاری اجرای ۱۴ سازه آبخیزداری در شهرستان دیلم در دستور کار قرار گرفته که با بهره‌برداری از این طرح‌ها، اثرات مثبت آنها در مدیریت منابع آب و خاک و ارتقای بهره‌وری کشاورزی و دامداری به وضوح مشاهده خواهد شد.