مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: طرح کنترل سیلاب بند امیری دیلم در سطح ۱۵ هزار هکتار زمینهای بالا دست این بند آغاز شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عبدالحسین گرشاسبی در بازدید میدانی از طرح بند رسوبگیر بالادست سد دره امیری به همراه فرماندار دیلم با اشاره به اهمیت کنترل رسوبات و حفاظت خاک، اعلام کرد: که این طرح با هدف افزایش طول عمر سازه اصلی پاییندست اجرا شده و عملیات آن در سرشاخههای حوزه به مساحت ۱۵ هزار هکتار آغاز شده است.
عبدالحسین گرشاسبی افزود: برای اجرای سازههای جدید، توسعه پوشش گیاهی و اجرای سایر طرحها، امسال حدود ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از اعتبارات استانی و ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی در قالب ردیف محرومیتزدایی به شهرستان دیلم اختصاص یافته است.
فرماندار دیلم نیز با تأکید بر نقش سازههای آبخیزداری در تأمین آب بخش کشاورزی و دامداری، گفت: با اجرای طرحهای آبخیزداری، امکان مهاجرت معکوس به روستاها فراهم میشود و روستاها به روستاهای مولد تبدیل میشوند.
اسماعیل کاظمی افزود: درسال جاری اجرای ۱۴ سازه آبخیزداری در شهرستان دیلم در دستور کار قرار گرفته که با بهرهبرداری از این طرحها، اثرات مثبت آنها در مدیریت منابع آب و خاک و ارتقای بهرهوری کشاورزی و دامداری به وضوح مشاهده خواهد شد.