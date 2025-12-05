تولیت مسجد مقدس جمکران در دیدار معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:: ظرفیت فعلی مسجد مقدس جمکران پاسخگوی حجم گسترده زائران نیست و این مسئله ضرورت توجه دستگاه‌های ملی را می‌طلبد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محسن نجفی‌خواه، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، در جریان سفر به قم با حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، تولیت مسجد جمکران با تشریح جایگاه ملی و بین‌المللی این مکان مقدس، ضرورت توجه ویژه دستگاه‌های ملی به زیرساخت‌های جمکران را یادآور شد و تأکید کرد: ظرفیت فعلی این مجموعه پاسخگوی حجم گسترده زائران نیست.

حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق‌نژاد با قدردانی از حمایت‌های گذشته دولت و سازمان برنامه و بودجه، افزود: مسجد جمکران امروز وارد مرحله‌ای جدید شده و دیگر یک مسجد زیارتی محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای با کارکرد‌های گسترده فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

تولیت مسجد جمکران با اشاره به پیشینه هزارساله این مکان مقدس و حضور اولیای الهی در طول تاریخ، گفت: نگاه امروز به جمکران با گذشته متفاوت است و این مسجد به پشتوانه تاریخی و معنوی خود به یکی از مهم‌ترین مقاصد زیارتی جهان اسلام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در دهه‌های گذشته نام جمکران حتی برای بسیاری از مردم قم ناشناخته بود، افزود: اکنون زائران داخلی و خارجی در سفر‌های زیارتی خود به مشهد و قم، بازدید از مسجد جمکران را بخش جدایی‌ناپذیر سفر می‌دانند و این جایگاه در سطح بین‌المللی نیز شناخته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد با اشاره به بازتاب‌های جهانی برخی رویدادها، از جمله برافراشته شدن پرچم یالثارات‌الحسین پس از شهادت فرماندهان مقاومت، گفت: رسانه‌های خارجی از جمله شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی، مسجد جمکران را مهم‌ترین مسجد ایران و تحت مدیریت مستقیم رهبری معرفی کردند.

وی افزود: این بازتاب‌ها نشان می‌دهد که اهمیت جمکران امروز تنها در سطح داخلی نیست و این مجموعه در معادلات فرهنگی و اجتماعی منطقه تأثیرگذار شده است.

تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به آمار ارائه‌شده درباره حضور زائران، گفت: سه سال پیش میزان ورود زائران حدود بیست میلیون نفر اعلام شده بود و امسال این عدد به بیست‌وپنج میلیون رسیده است.

وی افزود: در حالی که ظرفیت واقعی جمکران بسیار فراتر از این میزان برآورد می‌شود، در بسیاری از بخش‌های خدماتی، از جمله پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی و فضا‌های شبستانی، مجموعه با کمبود‌های جدی مواجه است و در برخی مناسبت‌ها مانند نیمه شعبان، حجم جمعیت به چهار میلیون نفر در چهار روز می‌رسد.

اجاق‌نژاد با اشاره به اینکه خدمات‌رسانی به این حجم از جمعیت از توان مدیریت استانی خارج است، گفت: عضویت مسجد مقدس جمکران در کارگروه ملی زیارت با همین هدف انجام شد تا مجموعه بتواند از ظرفیت دستگاه‌های ملی برای امنیت، زیرساخت و خدمات بهره‌مند شود.

وی افزود: حضور جمعیتی تا یک میلیون نفر در شب‌های قدر نشان می‌دهد که مدیریت این اجتماعات نیازمند برنامه‌ریزی ملی است و نمی‌توان آن را صرفا یک مسئولیت محلی دانست.

تولیت مسجد جمکران در پایان با تأکید بر اینکه مشکلات زیرساختی، کمبود بودجه و کاهش نذورات مردمی فشار‌هایی را بر مجموعه وارد کرده است، گفت: با وجود این چالش‌ها، مجموعه آمادگی دارد در چارچوب اولویت‌بندی‌های دولت همکاری کامل داشته باشد و امیدوار است توجه ویژه سازمان برنامه و بودجه به رفع نیاز‌های جمکران منجر شود.

وی اظهار کرد: جمکران متعلق به امام زمان است و اگر روزی ظهور رخ دهد، مدیران و خادمان این مجموعه باید پاسخگوی کاستی‌ها باشند و همین موضوع ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های آن را دوچندان می‌کند.