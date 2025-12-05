به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در مراسم شروع عملیات این طرح گفت: مسکن ۱۲ واحدی قشرهای کم درآمد به صورت تک واحدی ویلایی خواهد بود و برای استان سهیمه ۱۶۵۰ واحد اختصاص یافته و از این تعداد برای ۱۰۶۵ واحد زمین تامین شده است.

حجت الله سروری افزود: در حال حاضر در استان ۳۰۰ واحد برای احداث شروع شده است که این پروژه‌ها برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان وام بلاعوض و ۴۰۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر تعلق می‌گیرد.

وی در خصوص ۴۸ واحد مسکونی بلاتکلیف مسکن مهر سابق شهر مهربان که نزدیک به ۱۵ سال هست رها شده است اظهار کرد: این ۴۸واحد اسکلت بندی شده در حیطه وظایف اداره راه و شهرسازی است و با توجه به صحبت‌های که شده اعلام آمادگی می‌کنیم که این ۴۸ واحد به اقشار کم درآمد و تحت پوشش قرار گیرد.

سروری گفت: در کنار احداث این ۱۲ واحد مسکونی شهر مهربان، زمین و قطعات نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت با وام ۴۰۰ میلیون تومانی اختصاص یافته و امیدواریم این افراد حایز شرایط هم بتوانند از خدمات بهره‌مند شوند.