سرپرست فدراسیون روئینگ گفت: سد‌های ارومیه و مهاباد به عنوان بهترین پیست‌های تمرینی کشور، ظرفیت بالایی برای توسعه این رشته در آذربایجان‌غربی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرپرست فدراسیون روئینگ با قدردانی از میزبانی آذربایجان‌غربی، این استان را یکی از قطب‌های مهم این رشته در کشور دانست.

تیشه‌گران در نشست هیئت روئینگ استان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و نیروی انسانی توانمند منطقه گفت: وجود مدیرانی دلسوز برای توسعه روئینگ یک مزیت ارزشمند است.

وی بزرگ‌ترین چالش این رشته را کمبود تجهیزات استاندارد عنوان کرد و افزود: روئینگ رشته‌ای کاملا تجهیزمحور و هزینه‌بر است؛ امیدواریم با همکاری وزارت ورزش و اقدامات فدراسیون، امکانات تمرینی و رقابتی استان تقویت شود.

تیشه‌گران همچنین با یادآوری افتخارات محسن شادی در سطح جهانی و آسیایی، او را یکی از سرمایه‌های مهم ورزش کشور دانست و تأکید کرد که فدراسیون در دوره جدید از ظرفیت مربیان و قهرمانان استانی بهره بیشتری خواهد برد.

در این نشست، برتری سد‌های ارومیه و مهاباد به‌عنوان مناسب‌ترین پیست‌های تمرینی روئینگ ایران مورد تأکید قرار گرفت. سرپرست فدراسیون گفت: آذربایجان‌غربی توانایی میزبانی اردو‌های ملی در رده‌های مختلف را دارد و تلاش می‌کنیم با ارتقای تجهیزات، این موقعیت تثبیت شود.

تیشه‌گران در پایان ابراز امیدواری کرد که با مدیریت جدید هیئت روئینگ استان، چند نماینده از آذربایجان‌غربی در ترکیب تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی آینده قرار بگیرند.