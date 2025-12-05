معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: هیچ کدام از سد‌های استان تهران از مدار خارج نشده، اما حجم ذخایر سد‌ها به حد استراتژیک نزدیک شده است و کاهش کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران در نشست خبری حاشیه نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب گفت: از ابتدای سال آبی تاکنون میزان بارش‌ها ۱.۹ میلی متر بوده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تا ۴۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شد، در واقع در مقایسه با سال گذشته حدود ۹۶ درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم.

راما حبیبی ادامه داد: مجموع ذخایر پنج سد استان تهران اکنون حدود ۱۷۰ میلیون مترمکعب است، در حالی‌که سال گذشته، ۳۸۰ میلیون مترمکعب بوده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران افزود: در این پنج‌ سال، خروجی سدها همواره بیشتر از میزان ورودی آب به سد بوده و همین باعث شده حجم ذخایر سدهای تهران کاهش چشمگیری پیدا کند و با توجه به متناسب نبودن خروجی با ورودی سدها نیاز است مصرف آب مدیریت شود.

راما حبیبی با بیان اینکه امکان انتقال آب ناشی از نشت سد لار به مخازن پایین‌دست وجود دارد، گفت: تونل انتقال آب نشتی سد لار، ۲۸ کیلومتری طول دارد و در صورت تأمین اعتبار و تکمیل آن، ۱۶۱ میلیون مترمکعب آب بیشتر از گذشته تأمین و بهره‌برداری از سد لار بهینه‌تر می‌ شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران در ادامه اعلام کرد: هیچ‌یک از سد‌های استان از مدار خارج نشده‌اند، اما حجم ذخایر سد‌ها به حد استراتژیک نزدیک شده و کاهش کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنیم به گونه ای که اکنون ۴۵ درصد نیاز آب شرب تهران از چاه‌ها برداشت می‌شود درحالی که پیش‌تر تا ۷۵ درصد تأمین آب از منابع سطحی بود.

راما حبیبی افزود: سال گذشته دو هزار و ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز بسته شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران، شایعه وجود اجساد در سد کرج را تکذیب کرد و گفت: در سد‌ها حفاظت الکترونیک، حفاظت فیزیکی و گشت‌های مستمر وجود دارد و این شایعه کاملاً بی‌اساس است.