سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در اقدامی حمایتی، بیش از ۹ هزار تن کنجاله سویا و ذرت را از محل ذخایر استانی، برای بهره‌برداران بخش‌های دام و طیور این استان اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سازمان جهاد کشاورزی فارس اعلام کرد: در این مرحله، چهار هزار و ۷۲۰ تن کنجاله سویا و چهار هزار و ۵۱۵ تن ذرت به دامداران و طیورداران استان فارس تخصیص پیدا کرده است.

این سازمان اعلام کرد: توزیع نهاده‌های دام و طیور از محل ذخایر پشتیبانی امور دام استان فارس آغاز می‌شود.

سامانه بازارگاه این سهمیه‌ها را بر اساس شاخص‌های تغذیه‌ای واحدهای پرورشی بارگذاری می‌کند.

این نهاده‌ها در اختیار واحدهای گاو شیری صنعتی و واحدهای پرورش طیور استان قرار خواهد گرفت.

بهره‌برداران می‌توانند از طریق کارتابل استانی سامانه بازارگاه از جزئیات تخصیص آگاه شوند.