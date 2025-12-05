به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی برنج‌زاده، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی اظهار داشت: پس از پیشنهاد تیم پرسپولیس تهران به عنوان میزبان برای برگزاری شهرآورد پایتخت در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک و موافقت شورای تامین استان، همه تلاش‌ها برای برگزاری یک مسابقه خوب به کار گرفته شد و علاوه بر طرح موضوع در ۲ جلسه شورای تامین استان؛ ۳ جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان هم برگزار شد و همه موارد به صورت دقیق بررسی، تصمیمات لازم اتخاذ، وظایف دستگاه‌های ذیربط مشخص، ابلاغ و با جدیت پیگیری شده است و همه سازمان‌های مربوطه به ویژه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، خدماتی، درمانی و ... آمادگی لازم برای برگزاری این مسابقه را دارند.

وی گفت: استان مرکزی سال گذشته ۳ مسابقه مهم و حساس ملی شامل شهرآورد تهران، فینال سوپرجام و فینال جام حذفی کشور را در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک با موفقیت برگزار کرد که یکی از دلایل اصلی انتخاب اراک برای این بازی مهم، همین مسئله بوده است.

برنج‌زاده در ادامه موارد زیر را مورد تاکید قرار داد:

با توجه به محدودیت ظرفیت ورزشگاه هیچ فردی بدون بلیت نباید به ورزشگاه مراجعه کند و از ورود افراد بدون بلیت به طور جدی جلوگیری به عمل می‌آید.

همکاری حداکثری تماشاگران با عوامل برگزاری مسابقه به ویژه ماموران انتظامی در راستای تامین نظم و جلوگیری از بروز مشکلات مورد انتظار است.

فروش بلیت به صورت اینترنتی از طریق درگاه مربوطه بود و فقط با بلیت الکترونیکی امکان ورود به ورزشگاه وجود دارد و هر فرد باید در جایگاه مشخص شده در بلیت مستقر شود.

از خرید هرگونه بلیت کاغذی و دستی (بازار سیاه) به دلیل احتمال تقلب، جعل و... به طور جدی خودداری شود.

مسیر تردد به سمت ورزشگاه برای آقایان بلوار ورزش و برای خانم‌ها بلوار شهدای گمنام است.

درب‌های ورزشگاه از حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز باز شد و به محض پر شدن ظرفیت ورزشگاه درب‌ها بسته می‌شود و بعد از آن به هیچ وجه امکان ورود به ورزشگاه وجود ندارد.

تماشاگرانی که بلیت تهیه کرده‌اند به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند که حداقل ۲ الی ۳ ساعت قبل از شروع بازی وارد ورزشگاه شوند بعد از این ساعت ورود به ورزشگاه با مشکلات متعددی مواجه و ممکن است نتوانند وارد ورزشگاه شوند.

خیابان‌های منتهی به ورزشگاه از جمله بلوار ورزش و بلوار شهدای گمنام در روز برگزاری بازی بسته می‌شوند و امکان تردد خودرو وجود ندارد. سایر محدودیت‌های ترافیکی در زمان مناسب از طریق رسانه‌های جمعی و فضای مجازی اطلاع رسانی خواهد شد.

با توجه به عدم وجود پارکینگ، تماشاگران از سرویس‌های حمل و نقل عمومی برای مراجعه به ورزشگاه استفاده کنند. پارک کردن خودرو در خیابان‌های اطراف ورزشگاه علاوه بر مشکلات ترافیکی، احتمال سرقت و... متصور است.

تماشاگران از آوردن لوازم اضافی و ممنوعه از جمله بطری آب، قمقمه و به ویژه لوازمی که قابلیت پرتاب دارند به طور جدی خودداری کنند. اینگونه وسایل اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند و در گیت‌های ورودی جلوگیری می‌شود. آبخوری به اندازه کافی در ورزشگاه تدارک دیده شده و نیازی به همراه داشتن آب وجود ندارد. در صورت نیاز فقط آب لیوانی می‌توانند همراه داشته باشند.