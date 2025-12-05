به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: پیش بینی می‌کنیم تا روز دوشنبه به علت سکون نسبی هوا و پایداری شرایط جوی، شاهد انباشت آلاینده‌ها باشیم.

مرتضی صبوری افزود: روز سه شنبه و چهارشنبه شاهد ورود سامانه بارشی به استان خواهیم بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: طی دو روز آینده شاهد افزایش نسبی دمای هوا خواهیم بود به طوری که امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۶ درجه، فردا ۱۸ درجه و روز یکشنبه ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی افزود: سردترین نقطه استان طی ۲۴ ساعت گذشته منطقه نیزار با منفی یک درجه سانتیگراد خواهد بود.