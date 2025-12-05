به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آرش زره‌تن‌لهونی، استاندار کردستان با هدف بررسی افزایش تعداد پرواز‌های فرودگاه‌های سنندج و سقز، با حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست که با حضور جمعی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار شد درباره جذب سرمایه‌گذار و ایجاد یک ایرلاین ویژه استان کردستان هم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.