پخش زنده
امروز: -
در نشست استاندار کردستان با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مورد جذب سرمایهگذار و ایجاد یک ایرلاین ویژه استان کردستان تبادل نظر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آرش زرهتنلهونی، استاندار کردستان با هدف بررسی افزایش تعداد پروازهای فرودگاههای سنندج و سقز، با حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که با حضور جمعی از سرمایهگذاران بخش خصوصی برگزار شد درباره جذب سرمایهگذار و ایجاد یک ایرلاین ویژه استان کردستان هم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.