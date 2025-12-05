پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب نیرو در محاکم صلح این استان خبر داد و گفت: این اقدام در زمینه تسریع در رسیدگی به پروندههای حقوقی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری آزمون استخدامی محاکم صلح در سمنان، جمعه، ۱۴ آذر خبر داد و افزود: مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان سمنان، میزبان این آزمون استخدامی بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه این آزمون استخدامی تکمیل کادر محسوب میشود، گفت: ۷۱۱ داوطلب از سراسر استان سمنان در این آزمون حضور داشتند.
اکبری با اشاره به اینکه ۴۸ نفر قرار است که در این آزمون پذیرفته شوند، افزود: این آزمون به صورت کشوری امروز در همه استانها برگزار شد.
وی افزود: نتیجه آزمون نیز از طریق پایگاه اطلاعرسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و همچنین قوه قضائیه متعاقباً اعلام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ۴۳۹ نفر زن و ۲۷۲ نفر مرد در این آزمون استخدامی حضور داشتهاند، گفت: این آزمون برای استخدام نیرو در زمینه محاکم صلح که از رویههای جدید دوره تحول قوه قضائیه است، محسوب میشود.