به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان،مردم ومسئولین همراه با مسئولان هیئت‌های ورزشی شهرستان منوجان باحضور۲۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در این همایش پیاده روی بیش از ۳ کیلومتر را در مسیر میدان علی ابن ابیطالب (ع)تاپارک کتاب این شهرستان راپیاده روی کردند.

این همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با پیگیری ستاد برگزاری همایش وبه همت خیرین ،با اهدای یک دستگاه خودروی کوئیک ،۱۸ دستگاه دوچرخه،کمک هزینه ی سفرهای زیارتی کربلا ومشهدمقدس همراه با کارت هدیه به شرکت کنندگان و تجلیل ازنخبگان ورزشی این شهرستان برگزار شد.

این همایش بطور زنده از شبکه سوم سیما پخش شد.



