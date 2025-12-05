بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این آیین گفت: نماز جمعه از مهمترین فرائض الهی است و حضور پررنگ مردم در این فریضه، ضرورت حیات اجتماعی و معنوی جامعه اسلامی به شمار میآید. خداوند در قرآن کریم تنها درباره نماز جمعه فرموده است: فَاسعَوا؛ یعنی مؤمنان باید با سرعت و اهتمام ویژه بهسوی اقامه این نماز حرکت کنند.
آیتالله صفایی بوشهری نماز جمعه را قلب هفته و مایه وحدت ایمانی، رشد معرفتی و عزت اسلام و مسلمانان دانست و افزود: هر گامی که مؤمن برای حضور در این عبادت بزرگ برمیدارد، زمینه آمرزش گناهان و افزایش اقتدار و عظمت امت اسلامی را فراهم میآورد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر سپس با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و سرزمینی شبانکاره، یادآور شد: شبانکاره منطقهای با پیشینه ارزشمند تمدنی و فرهنگی است، اما هنوز به جایگاه شایسته خود نرسیده است. وضعیت کنونی بخش شبانکاره نیازمند حرکتی جدی و برنامهریزی راهبردی است.
وی تاکید کرد: نخبگان، جوانان و مسئولان این بخش باید با همافزایی و همکاری، سند جامع پیشرفت شبانکاره را با افق ۱۴۲۰ و در سه بازه زمانی کوتاه، میان و بلند مدت تدوین کنند.
آیتالله صفایی بوشهری با تأکید بر اصل مردمداری و ضرورت خدمترسانی، خاطرنشان کرد: مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مردمداری خدمت به مردم در اشکال مختلف وظیفه اصلی همگان است. توصیه میکنم با ترویج فرهنگ دینی، حرکت در منظومه ولایتمداری، انسجام ملی و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای اجتماعی، حضور باشکوه و معنادار در نماز جمعه را سرلوحه قرار دهید.
امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات مردم شبانکاره اشاره و بیان کرد: ایجاد مصلای مناسب برای نماز جمعه، حل مشکلات آب شرب و کشاورزی، تقویت زیرساختهای فرهنگی، ورزشی و شهری، توجه ویژه به مساجد و هیئات مذهبی، توسعه روستاها و راههای ارتباطی و همچنین ایجاد صنایع تبدیلی با محوریت خرما و اشتغالزایی برای بانوان، از نیازهای جدی شبانکاره است.
وی با قدردانی از حجتالاسلام پردل برای سالها تلاش در این سنگر و تشکر از حجتالاسلام ترخان بهدلیل مدیریت دوره موقت، اظهار امیدواری کرد: حضور حجتالاسلام حسین هوشمند، امام جمعه جدید شبانکاره که فردی تحصیلکرده، ولایتمدار، جدی و باتجربه است، نویدبخش تحول و نوآوری در این منطقه باشد.
در این مراسم با تقدیر از زحمات چند ساله حجتالاسلام محمد پردل امام جمعه پیشین شبانکاره، حجتالاسلام حسین هوشمند به عنوان امام جمعه جدید این شهر معرفی شد.