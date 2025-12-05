به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این دیدار حساس و نفس گیر که در ورزشگاه خاتم الانبیا بوکان برگزار شد تیم سردار بوکان توانست با نتیجه ۴ بر ۲ تیم عقاب مهر تبریز را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به نام خود ثبت کند.

در این مسابقه مهیج، سرداری‌ها با نمایش هجومی و برنامه‌ریزی‌شده، چهار بار دروازه حریف را گشودند.

ارسطو چوپانی، امیر دبیر (۲ گل) و پویا چوروکه گلزنان این دیدار برای سردار بوکان بودند.

با این پیروزی، سردار بوکان یک گام دیگر در مسیر تثبیت جایگاه خود در جدول لیگ برداشت و هواداران بوکانی شاهد نمایش امیدوارکننده‌تری از تیم جوانان باشگاه بودند.

مسابقات لیگ دسته اول جوانان کشور امسال با حضور ۲۶ تیم در سه گروه ۶ تیمی و یک گروه هشت تیمی برگزار می‌شود.

در گروه سوم این رقابت‌ها، تیم‌های سردار بوکان، آرتمیا ارومیه، شهرداری همدان، پدیده غرب کرمانشاه، عقاب مهر تبریز و شماره ۱۰ جلفا حضور دارند.

خشایار صنعتی فرماندار بوکان به همراه رئیس اداره ورزش و جوانان برای تماشای این رقابت در استادیوم حضور یافت و از نزدیک شاهد عملکرد برتر جوانان سردار بود.

پیش از آغاز همانند مسابقات گذشته، فرماندار بوکان در جمع بازیکنان تیم سردار با ایراد سخنانی انگیزشی، آنان را به تلاش مضاعف برای کسب سه امتیاز این دیدار ترغیب کرد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از استعداد‌های جوان ورزشی شهرستان، ابراز امیدواری کرد که تیم سردار با تکیه بر ظرفیت بازیکنان توانمند، کادر حرفه‌ای و روحیه بالا، بتواند نتایجی شایسته در رقابت‌های لیگ رقم بزند.