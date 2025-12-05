پزشکان جهادگر به دره‌شهر آمدند:

لباس رزمی به رنگ سفیدِ جهاد و درمان دردمندان نیازمنـد

یک گروه پزشکی سه نفره با شنیدن صدای دردمندان و پوشیدن لباس خدمت، کیلومتر‌ها راه را از تهران تا دره شهر آمده‌اند و در اردویی جهادی به صورت رایگان، خدمات چشم پزشکی رایگان ارائه می‌کنند.