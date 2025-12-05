پخش زنده
یک گروه پزشکی سه نفره با شنیدن صدای دردمندان و پوشیدن لباس خدمت، کیلومترها راه را از تهران تا دره شهر آمدهاند و در اردویی جهادی به صورت رایگان، خدمات چشم پزشکی رایگان ارائه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پزشکان جهادگر با درمان بیماران نیازمند؛ به خدمت رنگ و بویی انسان دوستانه میدهند؛ خدمتی که لبخند رضایت را بر لبان ۵۰۰ نفر از افراد کم بضاعت و مددجوی کمیته امداد نشانده است. تا
در شهرستان درهشهر ۲ هزار و سیصد خانوار با جمعیت پنج هزار نفر از خدمات کمیته امداد امام خمینی بهرهمند هستند.