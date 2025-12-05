پیشبینی وقوع ناپایداریهای جوی در استان بوشهر
هواشناسی بوشهر افزایش ابر و وقوع ناپایداریهای جوی را در برخی نقاط بهویژه نواحی جنوبی استان پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، طی امروز جمعه تا صبح فردا، در برخی مناطق بویژه نواحی جنوبی استان با افزایش ناپایداری و رشد ابر، احتمال بارش پراکنده باران و رعد برق دور از انتظار نیست.
محمدرضا انصاری اضافه کرد: در زمان ناپایداری سرعت باد افزایش مییابد و بهطور موقت سواحل و فراساحل جنوبی مواج پیشبینی میشوند.
وی پیشبینی کرد: تا ۲۴ ساعت آینده، جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا شمالی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی هنگام وقوع ناپایداری گاهی تا بیشاز ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در مناطق جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
به گفته انصاری، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت: ۰۲:۵۵، مد اول ساعت ۰۸:۵۹، جزر دوم ساعت ۱۲:۳۹ و مد دوم ساعت ۱۹:۴۸ دقیقه خواهد بود.