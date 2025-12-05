پخش زنده
با حضور مسئولان کشوری و استانی عملیات اجرایی پالایشگاه نفت گچساران در دهستان لیشتر و محدوده منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور عسکری عضو هیات مدیره پالایشگاه نفت گچساران ،استاندار کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پالایشگاه نفت ۱۲۰ هزا بشکه ایی گچساران در منطقه لیشتر این شهرستان کلنگ زنی شد.
نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در این آئین کلنگ زنی با بیان اینکه تفاهمنامه این طرح ملی در سفر دیروز رئیسجمهور به یاسوج امضاء شد گفت: ظرفیت تولید این پالایشگاه نفت ۱۲٠هزار بشکه درروز است و طی سه سال احداث میشود.
غلامرضا تاجگردون هدف از احداث این پالایشگاه نفت را ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صنعتی و افزایش ارزش افزوده درزنجیره صنعت نفت عنوان کرد و افزود: این طرح بزرگ ملی، یکی از طرحهای راهبردی کشور در مسیر تقویت زیرساختهای انرژی و توسعه اقتصادی جنوب ایران به شمار میرود و میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده صنعتی کهگیلویه و بویراحمد ایفا کند.
تاجگردون با بیان اینکه در سفر رئیسجمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد، سه تفاهمنامه سرمایهگذاری مهم در حوزه صنعت و انرژی به امضا رسید، اضافه کرد: تفاهمنامههایی که با حجم گستردهای از سرمایهگذاری ریالی و ارزی، زمینهساز جهش اقتصادی، توسعه زیرساختهای تولیدی و رونق اشتغال در شهرستان گچساران میشود.
وی با اشاره به اینکه پالایشگاه نفت گچساران با مشارکت پالایش نفت اصفهان اجرا میشود، ادامه داد: برای اجرای و بهره برداری این طرح بزرگ افتصادی ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری ارزی در نظر گرفتهشده است و پیشبینی میشود حدود ۲ هزار فرصت شغلی مستقیم در مرحله اجرا و بهرهبرداری این طرح بزرگ اقتصادی ایجاد شود.
نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی احداث مجتمع تولید انواع شیشه در شهرستان گچساران را یکی دیگر از تفاهمنامهها امضا شده در سفر رئیس جمهور به استان عنوان کرد و گفت: این طرح با ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی و ۱۸۹ میلیون دلار سرمایه ارزی و با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۳ هزار و ۸۰۰ نفر تا پایان سال جاری آغاز میشود.
تاجگردون تفاهمنامه با گروه توسعه صنایع و معادن سیلک را یکی دیگر از این طرحها عنوان کرد و افزود: این طرح با ۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی و ۲۴۰ میلیون یورو سرمایه ارزی با ۱۸۸ شغل مستقیم در این واحد صنعتی ایجاد شود.