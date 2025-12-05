پخش زنده
کتاب محرمانههای زنانه، رازهای زندگی زن موفق با رویکردی دینی و تربیتی در مالزی رونمایی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، کتاب "محرمانههای زنانه، رازهای زندگی زن موفق با رویکرد دینی و تربیتی" درباره ۴۰ نکته از رازهای زندگی زن موفق در مالزی رونمایی شد.
این کتاب که به قلم سید علیرضا تراشیون نگاشته شده و انتشارات معارف آن را منتشر کرده است، تاکنون به زبانهای انگلیسی، روسی، اردو و هندی ترجمه و در نمایشگاه بین المللی کوالالامپور با استقبال مالزیائیها مواجه شده است.
در این کتاب "رازهای زندگی زن موفق" با بهره گیری از آیات و روایات معصومین (ع) تبیین شده و در اختیار مخاطبان بویژه بانوان قرار گرفته است، همچنین مطالب کاربردی با تمثیلهای دقیق و کوتاه در این کتاب، هر نکته را به صورت خلاصه تبیین میکند.
محتوای کتاب برای منبع یک دوره یا یک کارگاه علمی بسیار مناسب است و برخی از مثالهای ایرانی آن متناسب با جامعه هدف، بومی سازی و ترجمه شده است و اختصار و کاربردی بودن مباحث، نکته مهم این کتاب است.
نسخه فارسی کتاب " رازهای زندگی زن موفق" در محل رایزنی جمهوری اسلامی ایران بدست بهرامی، مدیر انتشارات نخل سبز ایران و مظاهری، مدیر مدرسه امام خمینی (ره) در کوالالامپور رونمایی شد.