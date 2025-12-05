به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه خرمشهر در نماز عبادی سیاسی این هفته با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار ایشان با جمعی از بانوان کشور گفت ایشان: در بیانات خود شان زن در اسلام و حقوق زن در اسلام را بیان نمودند که دو امر باید برجسته شود، یک شان زن در اسلام و دوم حقوق زن در اسلام، و زنان جهان بدانند که اسلام چه حق و حقوق و جایگاه بالایی برای زنان قرار داده است.

حجت الاسلام عادل پور در بخش دیگر به موضوع بنزین و سه نرخی شدن آن خاطرنشان کرد: بین قیمت بنزین و قیمت مصرف کننده یک فاصله معنادار وجود دارد.

وی افزود: قبل از عملی شدن آن باید بستر نظارت مهیا شود تا سواستفاده کنندگان باعث افزایش قیمت‌ها و ضربه زدن به مردم را نشوند.