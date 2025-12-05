نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با اشاره به ۱۶ آذر روز دانشجو، بر نقش آفرینی و مسوولیت‌های این قشر در جامعه تاکید کرد و گفت: مسوولان استانی بایستی حمایت‌های ویژه‌ای از دانشجویان در عرصه‌های مختلف زندگی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین، اظهار داشت: این روز یادآور اعتراض خونین دانشجویان به سفر معاون رییس‌جمهور وقت آمریکا، پس از کودتای ۲۸ مردادماه سال ۳۲ است، دانشجویان همواره از موثرترین اقشار جامعه و پیشگامان در حوادث مهم قبل و بعد از انقلاب بوده‌اند.

وی ادامه داد: امروز نیز دانشجویان حق مطالبه‌گری از مسوولان را دارند و انتظار می‌رود مسوولان استان قزوین نیز حمایت بیشتری از این قشر مهم داشته باشند.

خطیب جمعه امروز قزوین در ادامه با تبیین مطالبات مقام معظم رهبری از دانشجویان، تصریح کرد: براساس رهنمود‌های ایشان، دانشجویان باید به خودسازی معنوی، کسب علم و دانش مفید، تقویت بنیان‌های دینی، تحلیل و بصیرت سیاسی، نقد سازنده همراه با ارایه راه‌حل، تمرکز بر حل مشکلات دانشگاه، امیدآفرینی و ایجاد نشاط اجتماعی اهتمام ویژه داشته باشند.

حجت الاسلام والمسمین مظفری تاکید کرد: انتظار داریم دانشجویان با تکیه بر آشنایی با زبان‌های خارجی و فضای مجازی، با دانشجویان جهان اسلام ارتباط موثر برقرار کرده و تشکیلات جهانی مناسبی را برای انتقال پیام انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان شکل دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به سالروز رحلت حضرت‌ام‌البنین (س) و نامگذاری این روز به عنوان روز تکریم مادران شهدا، تاکید کرد: حق مادران شهدا بر گردن ما و نظام اسلامی، فراتر از آن است که بتوانیم ادا کنیم، شهیدان در دامان پر مهر و تربیت این مادران بزرگ پرورش یافته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، اظهار کرد: مقام معظم رهبری آن حضرت را الگویی بی‌بدیل در ایثار، تاب‌آوری، روشنگری سیاسی، تربیت فرزند و مدیریت خانه معرفی کردند و اگر حضرت مریم (س) سرآمد زنان زمان خود بود، حضرت زهرا (س) سرآمد همه زنان در همه اعصار است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به بخشی از حقوق زنان از منظر مقام معظم رهبری، گفت: از جمله این حقوق می‌توان به حق برخورداری از عدالت، محبت، مصونیت از خشونت، حق مدیریت خانه، حفظ امنیت و کرامت و امکان رشد و پیشرفت اشاره کرد.

وی افزود: فرهنگ غربی به زنان ظلم کرده و به نام آزادی، حجاب را از آنان گرفت و حقوقشان را پایمال کرد، در این فرهنگ، زن هویت مستقل ندارد، شرافت و جایگاه او نادیده گرفته می‌شود و به ابزاری برای هوسرانی مردان تبدیل شده است و ما با داشتن فرهنگ غنی اسلامی - ایرانی نباید تحت تاثیر این فرهنگ مخرب قرار بگیریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به برگزاری اجتماع بانوان در روز میلاد حضرت زهرا (س)، خاطرنشان کرد: این اجتماع باشکوه، فرصتی است تا بانوان ما شکوه حجاب و حیای ایرانی - اسلامی خود را به رخ جهانیان بکشند و وفاداری خود را به اسوه‌ای، چون حضرت زهرا (س) و دفاع از ارزش‌های اسلامی نشان دهند.

وی به ضرورت رعایت حریم‌ها و عدالت در جامعه اسلامی پرداخت و افزود: باید در نگاه، گفتار و رفتار، حریم‌ها رعایت شود و از اختلاط غیرضروری زن و مرد در اماکن عمومی مانند اتوبوس، مترو، ادارات و صفوف مختلف باید پرهیز کرد، همچنین در محیط‌های کاری باید عدالت در پرداخت حقوق بین زنان و مردان در صورت انجام کار یکسان، رعایت شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: عفت تنها در پوشش نیست، بلکه در نحوه گفتار، رفتار و مراودات اجتماعی نیز باید این موضوع رعایت شود تا جامعه در مسیر رشد، تعالی و حفظ کرامت انسانی گام بردارد.