امروز: -
نسخه اصلی
عکس » بین الملل
دریافت تصاویر

آخرین ابر ماه سال ۲۰۲۵ میلادی

آخرین ابر ماه سال ۲۰۲۵ میلادی مورد توجه عکاسان در سراسر جهان قرار گرفت. ابرماه هنگامی رخ می‌دهد که ماه کامل در نزدیک‌ترین نقطه مداری خود به زمین قرار گیرد. در این حالت ماه بزرگ‌تر و درخشان‌تر به نظر می‌رسد.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ - ۰۹:۰۹
خبرهای مرتبط

عکس‌های منتخب خبری جهان /۸ آذر ۱۴۰۴

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۱۳ آذر ۱۴۰۴

برچسب ها: نجوم ، ابرماه
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 