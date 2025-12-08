آخرین ابر ماه سال ۲۰۲۵ میلادی مورد توجه عکاسان در سراسر جهان قرار گرفت. ابرماه هنگامی رخ می‌دهد که ماه کامل در نزدیک‌ترین نقطه مداری خود به زمین قرار گیرد. در این حالت ماه بزرگ‌تر و درخشان‌تر به نظر می‌رسد.

عکاس : دریافتی