مقام والا و جایگاه زن در دین اسلام و جامعه اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در خطبه‌های نماز جمعه رشت با اشاره به در پیش بودن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها و بزرگداشت روز زن و مقام مادر گفت: حضرت فاطمه زهرا سلام الله الگویی کامل برای زنان دنیا است و همه زنان سیره و روش حضرت فاطمه (س) را در تحکیم بنیان خانواده و همسرداری باید الگوی خود قرار دهند.

ایت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه در دنیا دو دیدگاه سنتی و مدرنیته نسبت به زن وجود دارد که هر دو از زن موجودی ضعیف و ابزارگونه ارایه می‌دهد افزود: غرب به زن به عنوان ابزاری برای کسب منافع خود نگاه می‌کند و زن عفیف و با ایمان را نمی‌پسندد و تا جایی که بتواند جایگاه زن را تضعیف می‌کند.

وی همچنین با اشاره به ۱۶ آذر روز دانشجو به نقش دانشگاه و دانشجویان در تعالی جامعه اشاره کرد و گفت: اگر دانشجویان به خود باوری برسند و در جهت ارتقای دانشگاه و جامعه بکوشند شاهد این خواهیم بود که جامعه‌ی بهتری تحویل آیندگان خواهد شد.

امام جمعه رشت همچنین به تحولات منطقه به ویژه تحولات اخیر در لبنان هم اشاره کرد و افزود: امروز لبنان به‌واسطه خوی وحشی غرب و صیونیست‌ها به منطقه‌ی پرحادثه دنیای اسلام تبدیل شده و تهدید به حمله می‌شود، اما غرب و اسراییل بدانند هر گونه اقدام علیه لبنان آنان را بیشتر در باتلاق نابودی فرو خواهد برد.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین با انتقاد از رفتار‌های کودکانه برخی از امیران و حاکمان عرب منطقه در خصوص جزایر سه گانه هم گفت:بر اساس اسناد تاریخی جزایر سه گانه متعلق به ایران است و بهتر است شورای همکاری خلیج فارس دست از این ادعا‌های بی اساس بردارد.

امام جمعه رشت همچنین با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به یزد و سخنان ریاست قوه مبنی بر پرهیز ازجریحه دار کردن عفت عمومی در ادارات هم گفت: باید جلوی هر گونه بی عفتی در ادارات و نهاد‌ها گرفته شود و در صورت مشاهده با مدیر مربوطه بر خورد شود.