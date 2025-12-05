به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا جعفری‌اصل دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی(ره) گفت: با هدف رفع موانع و صیانت از چرخه تولید ملی، دستور قضائی لازم برای تسریع در ترخیص ۲۸ هزار تن پودر آلومینا صادر شد، اقدامی که مانع اختلال در تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن آلومینیوم و بیکار شدن بیش از چهار هزار نفر به صورت مستقیم شد.

جعفری‌اصل افزود: پودر آلومینا ماده اصلی در تولید آلومینیوم است و توقف در تأمین آن می‌تواند موجب اختلال جدی در خطوط تولید شود. با توجه به اهمیت استمرار فعالیت این صنعت، اقدام قضائی برای رفع موانع ترخیص در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی قوه قضائیه در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری مشروع گفت: دادستانی بندر امام خمینی (ره) به صورت مستمر بر روند اجرای این دستور و تسهیل در تشریفات گمرکی نظارت خواهد کرد تا فرآیند تأمین مواد اولیه صنایع بدون وقفه انجام شود.