مدیریت بحران هرمزگان اعلام کرد به‌علت قطع زنجیرۀ آنفلوآنزا، کلاس‌های همۀ مدارس این استان در روز‌های ۱۵ و ۱۶ آذر غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این تصمیم با توجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با اداره‌کل آموزش و پرورش و موافقت استاندار هرمزگان گرفته شده است.

مهرداد حسن‌زاده افزود: فعالیت دانشگاه‌ها در هفته آینده براساس شرایط و با تصمیم روسای دانشگاه‌ها ادامه می‌یابد.

وی گفت: فعالیت اداره ها، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها طبق روال عادی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از مردم درخواست کرد با رعایت کامل دستور‌های بهداشتی و مراقبت‌های لازم به قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا کمک کنند.