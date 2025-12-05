امام جمعه رامسر با تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی گفت: از تلاش‌های دادگستری، دادستانی و نیروهای امنیتی و انتظامی که در کنار مردم و در روستاها حضور فعال دارند قدردانی می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام محمود علیخانی امام جمعه شهرستان رامسر در خطبه‌های نماز جمعه ۱۴ آذر با تأکید بر اینکه برای رسیدن به قله تقوا میان زن و مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد گفت: برخی ادیان وجود زن را نقص می‌دانند، اما در آموزه‌های اسلامی ملاک تقواست و قرآن زنان بزرگ را به‌عنوان الگو برای زنان و حتی مردان معرفی می‌کند.

وی عفو و گذشت را از شاخص‌های مهم تقوا دانست و افزود: خانواد‌ه‌ای که در آن گذشت و مهربانی حاکم باشد، محیطی آرام برای تربیت فرزندان فراهم می‌کند.

امام‌جمعه رامسر با اشاره به سختی‌های معیشتی تأکید کرد: مؤمن در برابر مشکلات زندگی صبور است، از شکایت زندگی خود به دیگران پرهیز می‌کند و با قناعت و دوری از تجمل‌گرایی زندگی می‌کند.

حجت الاسلام علیخانی با بیان اینکه بدحجابی و بی‌عفتی از تقوا دور است و به بنیان خانواده ضربه می‌زند گفت: رعایت حجاب وظیفه همگانی است و کوتاهی دولت و مجلس در این حوزه قابل اغماض نیست.

وی افزود: لایحه عفاف و حجاب نباید ۲۰ دقیقه‌ای تصویب شود بلکه باید از نظر کارشناسان و متخصصان استفاده شود.

امام‌جمعه رامسر در بخش دیگری از سخنان خود به روز دانشجو اشاره کرد و با بیان اینکه رامسر یک شهر دانشگاهی است اظهار داشت: انتظار می‌رود تشکل‌های دانشجویی با قدرت بیشتری وارد مسائل شهرستان شوند.

حجت الاسلام علیخانی ضعف فعلی تشکل‌های دانشجویی را یادآور و خواستار تقویت این بخش توسط مسئولان دانشگاهی شد.

وی با تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی در ضربه زدن به کانال های ضد انقلاب گفت: از تلاش‌های دادگستری، دادستانی و نیروهای امنیتی و انتظامی، به ویژه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان رامسر که در کنار مردم و در روستاها حضور فعال دارند و اقدامات ارزشمندی انجام می‌دهند، قدردانی می‌کنیم.