پخش زنده
امروز: -
بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه در اهواز در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم جلیلی گفت: این نمایشگاه با مشارکت بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی و فعال صنعت لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه از استانهای تهران، خوزستان، یزد، زنجان، قم، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، البرز، همدان و قزوین برپا شده است.
وی ادامه داد: از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه تخصصی، تبادل اطلاعات و تجربیات، معرفی فناوریهای جدید، توسعه مبادلات کالاها، ایجاد رقابت سالم بین واحدهای گوناگون تولیدی و صنعتی و تجاری و عرضه مستقیم محصولات میباشد.
نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه تا شانزدهم آذر ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل نمایشگاههای بین المللی خوزستان واقع در میدان شهید چمران منطقه کیانپارس اهواز برپا خواهد بود.