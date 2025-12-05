امام جمعه موقت سمنان : دانشجویان به عنوان سرمایه‌های کشور در مسیر قدرت، توانمندی و اقتدار ، سازندگان اصلی آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجت الاسلام محمدباقر عبدوس در نماز جمعه این هفته سمنان با گرامیداشت شانزدهم آذر روز دانشجو گفت : توجه به نیازهای علمی و معیشتی این قشر فرهیخته لازم است تا آنها بتوانند در همه زمینه‌های علمی سرآمد باشند.

وی با بیان اینکه دانشجویان در دوران ستمشاهی در مقابل ظلم و زور زمان با علم و آگاهی ایستادند و نقش آفرینی کردند گفت : دشمنان در طول تاریخ به دنبال ضربه‌زدن به ایران بودند بنابراین افزایش توانمندی های علمی و آگاهی های روز لازمه مقابله با دشمن و افزایش امنیت کشور است .

امام جمعه موقت سمنان با اشاره به وجود مشکلات معیشتی و برخی گرانی گفت : شکرانه نعمت امنیت ، اتحاد و ایستادگی در برابر دشمنان است .

حجت الاسلام عبدوس همچنین با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: اسرائیل و آمریکا و دست نشانده‌های آنان بیست سال برای این جنگ برنامه ریزی کردند و تردید نداشتند پیروزی شان قطعی است ولی با اتحاد و همبستگی مردم با رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی نتوانستند به اهدافشان برسند.