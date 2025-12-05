پخش زنده
امام جمعه آبادان بر ضرورت تقویت سواد رسانهای، آگاهی اجتماعی و بصیرت برای دانشجویان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امام جمعه آبادان در خطبههای نماز جمعه امروز در جمع نماز گزاران با اشاره به وفات حضرتامالبنین مادر۴ شهید کربلا گفت؛ حضرتام البنین کسی که ۴ فرزند خود را به کارزار جنگ فرستاد الگوی همسران و مادران شهید در ایران زمین است که فرزندان خود را به انقلاب تقدیم کردند.
حجت الاسلام غبیشاوی همچنین روز دانشجو را تبریک گفت و افزود: دانشجویان سیاسی و انقلابی ما نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشتند.
وی تاکید کرد: لازم است دانشجویان آگاه ما با تقویت ارتباط با خدا و علم آموزی تحلیل سیاسی و سوادرسانهای خود را برای نقد منصفانه و پیشنهادات سازنده افزایش دهند.
خطیب جمعه آبادان همچنین با اشاره به میلاد با سعادت فاطمه زهرا (س) و این مناسبت را تبریک گفت و توجه به همسران را مهم دانست و هدیه دادن به همسران را یکی از راههای قدردانی از زحمات آنان خواند.
حجت الاسلام غبیشاوی با اشاره به اعلام نرخ جدید بنزین یادآور شد: درست است که سوخت قاچاق میشود، اما از سویی گرانی به مردم فشار میآورد.
امیدواریم قیمت جدید مدیریت شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند.